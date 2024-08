Semana de intensa mobilização e bandeiraço marcam campanha da coligação Canela Vai Vencer

A semana foi marcada por uma série de atividades intensas e de grande importância para os candidatos da coligação Canela Vai Vencer, Gilberto Cezar e Tolão. Com uma agenda repleto de compromissos, a dupla dedicou-se a visitar diversas residências em diferentes bairros, estreitando laços com a comunidade e ouvindo de perto as necessidades e anseios da população. Além dessas visitas, participaram ativamente de reuniões promovidas por candidatos a vereador da coligação, onde debateram propostas, ouviram sugestões e alinharam estratégias de campanha. Agendas com empresários e lideranças locais e no interior do Município também fizeram parte.

As caminhadas pelo centro da cidade foi um dos momentos de maior destaque, com visitas aos comércios das movimentadas avenidas Júlio de Castilhos e Oswaldo Aranha. Durante essas visitas, Gilberto Cezar e Tolão puderam conversar com comerciantes, entender suas demandas e reafirmar seu compromisso em trabalhar por uma cidade mais próspera e acolhedora para todos.

“Estamos trabalhando com dedicação e foco, buscando ouvir a comunidade, entender suas necessidades e, ao mesmo tempo, apresentar as propostas do nosso Plano de Governo. Acreditamos firmemente que esse é o melhor caminho para o futuro de Canela. Nosso objetivo é construir uma cidade onde todos se sintam representados e tenham suas vozes ouvidas”, afirma Gilberto Cezar, destacando o entusiasmo e a receptividade que têm encontrado ao longo da campanha.

Na sexta-feira, às 17h30, ocorrerá o primeiro grande bandeiraço na esquina das avenidas Júlio de Castilhos e João Pessoa, quando candidatos a vereador, apoiadores e simpatizantes se unirão para manifestar seu apoio à coligação Canela Vai Vencer. Este evento promete reunir um grande número de pessoas, criando um momento de integração e mobilização em torno das propostas de Gilberto Cezar e Tolão, reafirmando o compromisso com a mudança para a cidade de Canela. Além disso, Gilberto e Tolão estarão presentes para conversar com a população, reforçar suas propostas e ouvir as expectativas dos eleitores, fortalecendo ainda mais o vínculo entre a candidatura e os cidadãos. O bandeiraço será um marco na campanha, simbolizando a união e a determinação em construir um futuro melhor para Canela.

Texto: divulgação PSDB.