Estação Campos de Canella celebrou 100 anos com espetáculo gratuito para comunidade

No ultimo sábado, dia 24 de agosto, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a tradicional “Rua Coberta de Canela”, comemorou em grande estilo os 100 anos da chegada do trem a cidade.

Em vários palcos montados sob a moderna cúpula, centenas de pessoas assistiram ao espetáculo “Trilhos e Sonhos: 100 Anos de História”. A narrativa de tirar o fôlego contou a trajetória do local com muita música, teatro e memórias. “Foi um presente nosso para a comunidade, que pode assistir a uma viagem no tempo cheia de emoção”, conta o diretor geral da Novalternativa Incorporadora, Fernando Bassani.

A peça traçou uma linha cronológica, revisitando a construção e mostrando a importância histórica da estação para a cidade e região, bem como o grande impacto gerado à comunidade.

Valorizando os talentos e as raízes culturais locais, o espetáculo foi todo encenado por artistas de Canela da companhia teatral “Alefante – Fazendo Arte Diferente”,e teve direção de Cainã Kosarevitz. “As histórias de despedidas, dos reencontros e das vidas que se entrelaçaram ao longo de um século conquistaram e emocionaram os espectadores”.

Para Bassani, “Trilhos e Sonhos: 100 Anos de História” foi uma celebração a existência da Estação Campos de Canella, um espaço que foi revitalizado e está cheio de vida, sendo usado pela comunidade. “A nossa Rua Coberta é um complexo turístico que reúne empreendimentos gastronômicos de excelência, comércios, espaços culturais e muito entretenimento”, afirma ele, e finaliza: “Além disso, gera muitos empregos, fomenta a economia da cidade e fortalece o sentimento de pertencimento das pessoas que são daqui ou das que escolheram a nossa região para fincar raízes e criar suas melhores memórias”.