Opinião Forti: Evoluir pra Melhorar

Estive alguns dias de férias e conheci outros países. Essa coluna não é sobre mim, não se preocupem. Mas visitando outras culturas e aprendendo mais sobre as mesmas fica claro que nós precisamos evoluir. Em alguns momentos eu ficava muito surpreso por simplesmente ver que as pessoas se comportavam de acordo com as normas sociais vigentes, não por ter uma lei escrita por um burocrata qualquer.

Lá tinha uma placa que dizia quanto tempo o trem demorava pra chegar. Eu já olhava e ficava perto da entrada uns cinco minutos antes. Brasileiro né, vai que falte lugar, vai que o trem não abra alguma porta, vai saber. Ele chegava religiosamente na horário, as pessoas esperavam quem estava dentro sair e aí sim entravam. Sem atropelos independente de horário.

Quer andar rápido nos corredores das estações fique a esquerda. A direita o fluxo anda tranquilo. Não está escrito em nenhum lugar, as vezes um locutor interno lembra. Tem uma faixa amarela perto dos trilhos. Não pode pisar. Ninguém pisa. Simples. O escrito é claro e respeitado. Quando tu vai em algum jogo ou espetáculo os lugares numerados estão lá te esperando. Não tem algum “desavisado” que sentou ali por engano. Os lugares preferenciais são utilizados por quem realmente tem a preferência e carteiraços não funcionam.

Precisamos evoluir como cidadãos para convivermos melhor com nossos pares. Nosso país é ainda muito novo se compararmos com algumas nações que eu conheci. Lá, por exemplo, pedestre também precisa a seguir lei e ele realmente segue. Corta pro Cabelinho tentando atravessar uma rua bem longe da faixa. Primeira vez foi um aviso. Na outra poderia até ser multado.

Semana passada o Debate folha com os candidatos a prefeito foi espetacular. Dinâmico, organizado e respeitoso entre os candidatos. Foi divulgado que seria sem público. A UCS tem aulas durante a noite e é uma instituição de ensino. Mesmo sendo em um auditório era apenas para os candidatos e assessores e equipe do veículo que estava trabalhando ou cobrindo o evento. Mesmo assim algumas pessoas se sentiram no direito de ir e querer assistir. Não adianta a gente querer que os candidatos cumpram as coisas de acordo com as funções pelas quais eles serão escolhidos se a gente minimamente não consegue cumprir com regras previamente estipuladas. Citei esse exemplo como poderia citar outros. E que fique claro, regras são pra todas as classes e gêneros. Senão vira carteiraço!