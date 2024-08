Premiação das melhores redações no projeto “Retratos da Violência Cotidiana”

A premiação do concurso de redações do projeto “Retratos da Violência Cotidiana” foi realizada hoje no Fórum de Canela.

O projeto “Retratos da Violência Cotidiana” alcançou as escolas municipais infantis com um concurso de redações sobre violência doméstica, e as ganhadoras foram hoje no Fórum de Canela receber seus prêmios e reconhecimento. A iniciativa visou sensibilizar os alunos sobre o impacto da violência de gênero e promover o debate sobre o tema desde cedo.

A Casa Vitória, que organizou a premiação, recebeu um total de 115 redações de estudantes de diversas escolas municipais. Após uma avaliação, três redações foram premiadas:

Marina de Moura Brito, do Barão do Rio Branco Eduarda Mirian Marques Laidens, da Escola Severino Travi Julia Rafaely Pereira Brunelli, da Escola Cônego João Marquesi

Manoela Negrelli, representante da Casa Vitória, comentou sobre o propósito do concurso: “A Casa Vitória idealizou esse projeto de redações para levar para as salas de aula o debate sobre a violência doméstica. Foram todos os alunos do sexto ano da rede municipal que participaram. A gente recebeu 115 redações que foram corrigidas. O nosso intuito não é só a premiação, mas como eu falei, é debater esse assunto em sala de aula, porque a gente está vendo um número cada vez mais jovem de vítimas de violência doméstica, o qual a gente tem recebido na Casa Vitória. Então, quanto mais a gente falar sobre isso e as pessoas entenderem que tem mecanismos de combater isso, esses relacionamentos tóxicos, a gente acredita que vai diminuir os números.”

Nos últimos três anos, a Casa Vitória já realizou 850 atendimentos, um número significativo que destaca a urgência e a importância de ações educativas como esta para enfrentar a violência doméstica e promover a igualdade de gênero desde a juventude. As redações premiadas se destacaram por tratar de um tema tão delicado e relevante, reforçando a necessidade de educar as novas gerações sobre a violência de gênero e os mecanismos de prevenção e combate disponíveis.