Torneio de EAFC 24 Beneficente em Prol do Tratamento de Bentinho

No próximo dia 13 de outubro, acontecerá um torneio beneficente de EAFC 24, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar a família de Bentinho, que precisa realizar um tratamento intensivo especial devido à mielomeningocele. O evento será realizado presencialmente no JA Centro de Treinamento, localizado na rua Presidente João Goulart, 958, no bairro Canelinha.

As vagas para o torneio são limitadas, e a inscrição tem o valor de R$40,00, que será integralmente revertido para o tratamento de Bentinho. Os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone (54) 99196-6377, com Jair Assmann.

Para garantir uma experiência de jogo ainda mais imersiva, o espaço contará com quatro videogames disponíveis para os competidores. Os quatro primeiros colocados serão premiados com troféus, tornando a competição ainda mais emocionante.

Participe e ajude Bentinho nessa importante jornada de recuperação!