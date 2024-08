Últimos dias para inscrição no Processo Seletivo de Estágio Remunerado da Prefeitura de Canela

A Prefeitura Municipal de Canela reforça que o prazo para inscrições no Processo Seletivo de Estágio Remunerado está se encerrando. Os interessados têm até segunda-feira, dia 02 de setembro para garantir sua participação no processo seletivo.

O processo oferece uma excelente oportunidade para estudantes que desejam adquirir experiência prática em suas áreas de formação, além de contribuir para o desenvolvimento da cidade. As vagas estão disponíveis para diversas áreas e são voltadas para estudantes do ensino médio, técnico e superior.

Para participar, é necessário realizar as inscrições que devem ser feitas unicamente pela internet através do site do CIEE (www.cieers.org.br), onde também estão disponíveis o edital completo e outras informações sobre o processo seletivo.

A prova objetiva acontecerá dia 08 de setembro às 15h na modalidade on-line, caso precise de equipamento para realizar a prova online o mesmo pode ser usado conforme as orientações do edital. Mais informações através do fone: (54) 3282-5143.

