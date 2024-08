Visita solidária ao Palácio do Kikito beneficia comunidades indígenas de Canela

O Palácio do Kikito, conhecido também como Museu do Festival de Cinema de Gramado, recebeu dia 28 de agosto a visita especial dos alunos do Colégio Marista Rosário de Porto Alegre. O que tornou essa visita ainda mais significativa foi a iniciativa solidária que a acompanhou: a troca dos ingressos por 30 cestas básicas, que serão doadas a três aldeias indígenas de Canela, sendo uma da etnia Kaingang e duas da etnia Guarani. Essa ação reforça o compromisso do Palácio do Kikito com a inclusão e o apoio às comunidades indígenas da região.

A doação das cestas básicas integra a campanha de arrecadação de alimentos da 18ª Primavera de Museus, que será realizada em setembro de 2024. Com o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”, a campanha deste ano busca promover uma reflexão sobre o papel dos museus na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A entrega das cestas básicas é um passo concreto nessa direção, sublinhando a importância de ações que fortaleçam o apoio às comunidades vulneráveis e incentivem a inclusão social.

A parceria entre o Palácio do Kikito e o Colégio Marista Rosário demonstra como a educação e a cultura podem se unir na construção de um futuro mais solidário e inclusivo para todos. Essa iniciativa não apenas enriquece a experiência educacional dos alunos, mas também impacta positivamente a vida das comunidades indígenas, evidenciando o poder transformador de gestos solidários e conscientes.

Sempre lembrando que o Palácio do Kikito, mantido pela Gramado Parks desde 2016, promove acesso democrático à cultura e valoriza as comunidades locais. Moradores de Gramado e Canela têm entrada gratuita durante todo o ano com a doação de um quilo de alimento não perecível, unindo inclusão social e ações solidárias.

