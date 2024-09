1º Festival Gamer do CIDICA celebra o Dia Mundial Gamer

Em comemoração ao Dia Mundial Gamer o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) realizou o 1º Festival Gamer, um evento, que aconteceu nos dias 29, 30 e 31, reuniu a comunidade local para celebrar o universo dos jogos eletrônicos. Com uma programação diversificada ao longo de três dias, o festival destacou a crescente importância do entretenimento digital, que hoje faz parte da vida de mais de 40% da população mundial.

O principal objetivo do evento foi mostrar aos jovens canelenses que o videogame vai além de um simples hobby. O Festival Gamer do CIDICA buscou apresentar o potencial do mercado de games como uma carreira promissora, capaz de gerar oportunidades significativas, não só no Brasil, mas também no exterior. Durante o evento, empresas desenvolvedoras locais apresentaram suas trajetórias, e cases de sucesso no mundo dos games inspiraram os participantes a enxergarem o mercado como um caminho para transformar suas vidas e as de suas famílias.

Além das apresentações, o festival ofereceu oficinas práticas, como produção de áudio para games, e diversas outras atividades que proporcionaram uma imersão completa no universo dos jogos eletrônicos.

Outros eventos do CIDICA estão programados para 2024, eles podem ser conferidos no Instagram @prefcanelainformacoes ou pessoalmente no endereço: Rua São Francisco, 199, Boeira.

Fotos: Fernanda Amaral/Leonardo Duarte

Texto: divulgação