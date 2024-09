Ações de combate à violência contra a mulher marcam o mês de agosto

Brigada Militar realizou palestras e encontros sobre o tema na região

O mês de agosto teve como enfoque ações ostensivas de combate à violência contra a mulher, na região das Hortênsias. A Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), desenvolveu uma série de palestras, em escolas, empresas e outros grupos, nos municípios de atuação, alcançando 750 pessoas.

Além do já conhecido Agosto Lilás, no período também foi desenvolvida a Operação Shamar, desencadeada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança, com o objetivo do combate ao crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio.

As palestras visaram a conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica, buscando promover a compreensão dos direitos, oferecendo suporte e informações úteis aos participantes.

Em Gramado, foram realizados encontros com quatro empresas, onde os Policiais Militares conversaram com mais de 250 mulheres e homens. Em Canela foram quatro palestras, duas em escola, uma em empresa e outra com um grupo reflexivo de gênero, totalizando 300 pessoas/ alunos alcançados. Também foram realizadas palestras em escolas de Cambará do Sul e de Nova Petrópolis, conversando com aproximadamente 100 pessoas / alunos em cada cidade.

A Major Maldaner, comandante do 1º BPAT, destacou o trabalho realizado pela Brigada Militar durante todo o mês: “Agosto é o mês referência no combate à violência doméstica contra a mulher, porém é um tema que devemos trabalhar de forma recorrente. A Brigada Militar entende a importância do assunto e tem uma preocupação constante em relação a esses fatos. As palestras que foram intensificadas no período, também são realizadas ao longo do ano, assim como o trabalho da Patrulha Maria da Penha, através de visitas às vítimas de violência doméstica e familiar, averiguação de denúncias e ocorrências de descumprimento de Medida Protetivas de Urgência”.