Bola Bola garantido na semifinal da Série Prata LSRDF

O representante canelense na Série Prata da Liga Sul Rio Grandense de Futsal está na semifinal. O Bola Bola FC conquistou a vaga ao vencer nos pênaltis a equipe do San Lorenzo Ibirubá Futsal.

Após derrota por 5 x 3 no jogo de ida, a equipe canelense precisava vencer no tempo normal para forçar a disputa por pênaltis e assim aconteceu, com o jogo encerrando em 2 x 1 para o Bola Bola.

Nos pênaltis, Jadão defendeu a última cobrança, garantido a classificação.

O Bola Bola agora aguarda o confronto entre Sete de Setembro, de Sobradinho, e Tablada, de Pelotas, para conhecer o adversário e saber onde acontecerá o segundo jogo da semifinal.