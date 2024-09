Candidatos do MDB e PSD visitam bairros e escutam as demandas da população

A coligação “Canela Não Vai Parar”, composta pelo MDB e PSD, segue com suas atividades intensas pelos bairros de Canela, escutando e levando as propostas diretamente aos moradores. Liderada pelo candidato a prefeito, Marcelo Savi, e pelo candidato a vice, Luciano Melo, a equipe de campanha, que também conta com os candidatos a vereador, realizou neste final de semana caminhadas nos bairros Santa Marta e Dante. Durante a visita, o grupo apresentou planos de desenvolvimento para os bairros, destacando a importância de melhorias na infraestrutura e serviços públicos.

Nesta semana, a coligação tem mais caminhadas programadas, abrangendo outras regiões da cidade, reforçando o compromisso com a proximidade e o diálogo constante com a população.

“Estamos aqui para entender melhor as necessidades de cada bairro e construir soluções que façam sentido para a nossa comunidade”, afirmou Marcelo Savi. “A nossa proposta é de um governo participativo, que esteja em sintonia com a população”.

Os moradores, por sua vez, têm se mostrado engajados e têm aproveitado a oportunidade para expressar suas preocupações e expectativas. Muitas questões levantadas envolvem o aprimoramento das áreas públicas, a ampliação dos serviços de saúde e a necessidade de mais investimentos em segurança.

A presença ativa nos bairros demonstra o empenho da coligação em trabalhar nas necessidades e aspirações dos canelenses.

Texto e foto: Divulgação/MDB