Casa Vitória realiza concurso de redações sobre violência doméstica com estudantes das escolas municipais de Canela

A Casa Vitória, em uma iniciativa voltada para a conscientização e a educação, promoveu um concurso de redações com os alunos do 6° ano das escolas municipais de Canela. O tema escolhido para o concurso foi “Violência Doméstica”, um assunto de extrema relevância e urgência na sociedade atual. A ação buscou incentivar os jovens a refletirem sobre o tema e expressarem suas ideias e sentimentos através da escrita.

Ao todo, 115 redações foram enviadas, destacando o engajamento e a sensibilidade dos alunos diante da temática proposta. Após uma criteriosa avaliação, realizada por uma equipe de professores e colaboradores da Casa Vitória, três redações foram selecionadas como finalistas.

Marina de Moura Brito, aluna da Escola Municipal Barão do Rio Branco, conquistou o primeiro lugar. Eduarda Mirian Marques Laidens, da Escola Municipal Severino Travi, ficou em segundo lugar, seguida por Julia Rafaely Pereira Brunelli, da Escola Municipal Cônego João Marquesi, que garantiu a terceira colocação.

A escolha final das colocações foi realizada com a participação da comunidade por meio do Instagram. As três redações finalistas foram publicadas na rede social, e o número de curtidas em cada uma delas definiu as posições de primeiro, segundo e terceiro lugar.

A Casa Vitória agradece a todos os estudantes que participaram do concurso e parabeniza as finalistas pela dedicação e pelo talento demonstrado em suas redações.

Sobre a Casa Vitória

A Casa Vitória é uma instituição dedicada ao apoio e acolhimento de vítimas de violência doméstica, oferecendo um espaço seguro e diversas formas de assistência para mulheres e seus filhos. Através de projetos educativos e sociais, a Casa Vitória trabalha para transformar a realidade de muitas famílias e construir uma sociedade mais justa e consciente.

