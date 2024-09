CTG Querência promoverá Ronda Crioula

Canela terá um setembro recheado de tradições e celebrações com a programação dos Festejos Farroupilhas do CTG Querência, que ocorrerá de 7 a 19 de setembro. Este ano, a festividade promete uma rica programação que une gastronomia, cultura e diversão, oferecendo atividades para toda a família.

No dia 7 de setembro a tradicional retirada da centelha da Chama Crioula, na Praça João Corrêa, seguida da recepção da chama no Parque de Rodeios do Saiqui. À noite, será realizada a abertura oficial dos festejos, homenageando os Guardiões da Chama Crioula 2024, Cláudio e Cristiana Lodéa, com a presença da 1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul, Laís Boff Seitz. O jantar, preparado pelo CTG Querência, será um delicioso churrasco para todos os presentes.

“É uma grande satisfação liderar a entidade durante mais uma Semana Farroupilha. Convidamos todos a se juntarem a nós no Parque de Rodeios para celebrar a rica cultura do Rio Grande do Sul. Será um momento especial para reencontrar amigos e conhecidos, com noites repletas de atividades e a deliciosa gastronomia campeira” afirma o patrão Jeferson Lodéa.

As noites de Ronda seguirão com uma variedade de jantares e apresentações culturais. De 8 a 13 de setembro, os jantares serão oferecidos por diferentes grupos, incluindo o DTG Filhos do Rio Grande, as Invernadas Artísticas do CTG Querência, e o Centro Nativista Garrão de Potro, piquetes Laçadores do Saiqui, Rincão das Hortênsias e Serra e Fronteira, além do Rotary Club Inspiração, com cardápios que variam de feijoada a galinha caipira. Todas as noites contarão com apresentações artísticas e declamações, destacando talentos locais e promovendo a rica cultura gaúcha.

Os festejos também incluem emocionantes os torneios de Canastra de Casais e o de 66, com premiações para os vencedores. No dia 19, a programação será encerrada com a entrega de faixas e crachás da nova gestão 24/25 e um baile beneficente, prometendo um final de evento inesquecível. Toda a programação será no Parque de Rodeios Saiqui.

E, de 20 a 22 de setembro, o Parque de Rodeios Saiqui sediará o Campeonato Municipal de Laço.