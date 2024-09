Defesa Civil de Canela já cadastrou mais de R$ 14 milhões em projetos para recuperação do Município após eventos climáticos

A Defesa Civil de Canela tem trabalhado intensamente para auxiliar na recuperação da cidade, após os eventos climáticos que atingiram o Estado, entre abril e maio de 2024. Até agora, foram cadastrados mais de R$ 14 milhões em projetos no Sistema S2ID, dos quais R$ 9.408.278,81 já foram aprovados, e R$ 2.722.501,01 já foram depositados na conta do município.

Entre os recursos aprovados, destacam-se os R$ 1.778.800,00 para ajuda humanitária e os R$ 1.547.977,80 destinados à manutenção de estradas no interior. No entanto, projetos importantes, como a reconstrução da Rota Panorâmica (R$ 4,3 milhões) e a construção de novas casas (R$ 4.567.378,53), ainda aguardam aprovação e envio.

A Defesa Civil do Município segue monitorando o processo de liberação dos recursos para garantir a efetiva recuperação de Canela.



Confira os destinos dos valores:

R$ 464.051,20 – Limpeza urbana (já depositado na conta do Município)

R$ 1.778.800,00 – Ajuda Humanitária, dos quais R$ 132.000,00 já foram depositados na conta do Município

R$ 990.780,00 – Ponte do Passo do Louro (ainda não depositado)

R$ 200.000,00 – Fundo a Fundo (já depositado na conta do Município)

R$ 150.000,00 – Fundo a Fundo (já depositado na conta do Município)

R$ 45.000,00 – Insumos para animais (já depositado na conta do Município)

R$ 231.669,81 – Fundo Municipal de Saúde (já depositado na conta do Município)

R$ 1.547.977,80 – Hora máquina interior ( Aprovado R$423.000,00 ainda não depositado )

Recursos aguardando envio no Sistema S2ID:

Aproximadamente R$ 4.300.000,00 – Reconstrução da Rota Panorâmica

R$ 4.567.378,53 – Construção de casas