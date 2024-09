Novo Quartel dos Bombeiros de Canela será inaugurado em 29 de novembro

Um marco na história da Cidade, data ainda reserva espaço para diversas homenagens

No próximo dia 29 de novembro, às 10h30, a cidade de Canela celebrará a inauguração de um novo e moderno quartel para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS). Situado em frente ao Parque do Lago, o novo quartel é resultado de uma longa luta da comunidade, com um esforço especial dos oficiais e efetivo dos Bombeiros de Canela. Este novo espaço, além de ser uma conquista para a cidade, representa um marco na história da instituição, oferecendo uma infraestrutura de ponta que elevará o nível de serviço prestado à população.

Com uma área total de 837m², o quartel foi projetado para ser funcional e sustentável. Entre suas instalações, o prédio contará com salas de expediente e atendimento administrativo, sala de aula, alojamentos, sala de mecânica, sala de comando, assessoria técnica, sala de operações, uma ampla garagem, sala de assepsia, academia, refeitório e arquivo. Além disso, o edifício estará equipado com sistemas de coleta de água da chuva e energia fotovoltaica, refletindo um compromisso com a sustentabilidade e gerando economia para os cofres públicos.

Um detalhe que ainda está sendo finalizado é a construção de uma servidão em frente à obra, que ligará as Ruas Tio Elias e Avenida do Lago, facilitando a saída dos veículos de resgate. Esta servidão será batizada de Travessa Pedro Albino Fleck, uma homenagem (in memoriam) ao servidor municipal e primeiro comandante dos Bombeiros de Canela, ressaltando o respeito e a memória de quem contribuiu para o desenvolvimento da corporação.

Durante a cerimônia de inauguração, diversas comendas serão entregues, incluindo uma homenagem ao Bombeiro Municipal Luiz Carlos Schmitt, o bombeiro mais antigo em atividade operacional no CBMRS. Conhecido como “Seu Luiz”, ele também carrega uma ligação pessoal com Pedro Fleck, sendo seu cunhado, o que adiciona um toque especial e emotivo à celebração.

A inauguração do novo quartel é muito aguardada pela comunidade e representa um passo significativo para o fortalecimento da segurança e do bem-estar de Canela, destacando o papel vital do Corpo de Bombeiros na vida da cidade.