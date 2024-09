Premiados do 31º Ronco do Bugio

Evento aconteceu na cidade de São Chico

Na madrugada de domingo, foram revelados os vencedores do 31º Ronco do Bugio, festival tradicional realizado em São Francisco de Paula. O evento, que teve Léo Ribeiro como Mestre de Cerimônias, contou com apresentações do Quarteto Coração de Potro, Pedro Ernesto Denardin, Cézar Oliveira e Rogério Mello, além de dois grandes bailes e um seminário que discutiu o reconhecimento do ritmo bugio como Patrimônio Imaterial do Rio Grande do Sul, com a participação da Secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araújo.

A Comissão Avaliadora, composta por Leonel Almeida, Volnei Gomes, José Claro, Paulo de Freitas Mendonça e Luciano Maia, anunciou os seguintes vencedores:

1º Lugar: “Bugio do José Velho”

Letra: Valdeci Quadros

Melodia e Gaita: Desidério Souza

Baixo e Vocal: Cássio Castilhos

Violão e Vocal: Carlos Moller

Bateria: Elton Druns

Interpretação: Desidério Souza

2º Lugar: “Bugio, Eu Vim Ver de Perto”

Letra: Pingo Martins / Paulo Moehlecke

Melodia: Roberson Paquito

Guitarra: Dilson da Silva Jóia

Baixo e Vocal: Manuel de Souza

Violão e Vocal: Ederson Inácio

Bateria: Leandro Cansi

Acordeon: Roberson Franco Paquito

Interpretação: Paquito e Jóia

3º Lugar: “Coroando a Alma de Aurora”

Letra: Jones Andrei Vieira

Melodia: Jones Andrei Vieira / Ariel dos Reis

Baixo e Vocal: Fabiano Otto

Violão e Vocal: Douglas Schwaab

Violão e Vocal: Yuri Duarte

Bateria: Renan Klipel

Acordeon e Vocal: Ubiratã Reis

Interpretação: Ariel Reis

Outros destaques incluíram Rodrigo Pires, premiado como Melhor Instrumentista pela música “O Serrano que Eu Sou”, e Adriano Lima, vencedor de Melhor Intérprete com a música “Baile Serrano”. A música mais popular foi “Raízes Serranas”, com letra de Tomáz Augusto Schuch e Douglas Schwaab e melodia de Ubiratã Reis e Ariel Reis.

Na categoria local, “Coroando a Alma de Aurora” também venceu o 1º lugar no Ronco da Terra. Na categoria instrumental, Edilbérto Bérgamo conquistou o 1º lugar com a música “Deu Bugio na Caixa D’Água”.

Na competição estudantil, Sthefany da Silva Ferreira venceu na categoria de 9 a 14 anos, enquanto Adrian Heitelvan Marques levou o 1º lugar na categoria de 15 a 18 anos.

Fonte: Blog do Léo Ribeiro.