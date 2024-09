Programa “Gramado Colônia” recebe reconhecimento da Federasul

Na última quarta-feira (28), a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul realizou a entrega do prêmio Vencedores do Agronegócio, que celebra iniciativas que têm impactado positivamente o setor. O reconhecimento foi entregue na Casa Farsul, na Expointer, e Gramado foi contemplado na categoria Depois da Porteira, com o Programa Municipal de Apoio à Agroindústria Familiar “Gramado Colônia”, que é realizado pela Prefeitura de Gramado e presta suporte às agroindústrias familiares, incentivando a permanência dos jovens no meio rural.

VISITAS TÉCNICAS

Também na última semana, cinco ônibus lotados saíram de Gramado em direção ao município de Esteio para uma visita técnica na 47ª Expointer. Na quarta (28) e quinta-feira (29), agricultores do município tiveram a oportunidade de conferir as novidades voltadas ao aprimoramento da agropecuária. Já na sexta-feira (30), foi a vez dos servidores da Secretaria da Agricultura visitarem o espaço para adquirir conhecimento sobre o desenvolvimento agroindustrial. O momento ainda foi de divulgação da Festa da Colônia de Gramado. A Rainha Júlia Brezolla Fritsch fez aproximações com as entidades presentes e divulgou a próxima edição do evento, que acontecerá em 2025.

Neste ano, as agroindústrias gramadenses Laticínios Ruppenthal, Nossa Versão e Mel Apis Gramado participaram do evento no Pavilhão da Agricultura Familiar. A Facas SG, Cabanha Pôr do Sol e Cabanha das Hortênsias também marcaram presença na edição.

Texto e fotos: divulgação