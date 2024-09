Squad tem duas equipes na liderança do Vôlei Masculino de Canela

O Campeonato Municipal de Vôlei Masculino de Canela 2024 está em pleno andamento, sendo realizada nas noites de quinta-feira no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta, em Canela. Com a participação de 77 jogadores, o campeonato já conquistou uma audiência fiel. No atual formato, os dois primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais, enquanto as equipes que terminarem entre o 3º e o 6º lugar disputarão uma repescagem para as duas vagas restantes nas semifinais.

O campeonato tem sido marcado por jogos acirrados e por um público entusiasta que comparece em bom número para prestigiar as partidas. Na tabela de classificação, o time Squad – Verde lidera, seguido de perto pelo Squad – Preto. As próximas rodadas prometem ainda mais emoção, à medida que as equipes buscam garantir suas vagas para as fases decisivas.

Nesta quinta (5), o GT Voleibol encara a equipe do Fênix e o líder Squad Verde enfrenta o Barsemlona.

O ginásio, já conhecido por abrigar eventos esportivos importantes, tem sido palco de grandes confrontos e momentos inesquecíveis para os torcedores. A expectativa é de que as próximas rodadas mantenham o alto nível técnico e a competitividade que têm marcado a competição até agora.

Confira a classificação: