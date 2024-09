Suspeito de homicídio em Canela é preso em Caxias do Sul

Prisão aconteceu ainda no domingo (1º), dia do crime, após troca de informações entre PC e BM

No último domingo (1º), um homem de 32 anos foi preso em Caxias do Sul sob suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em Canela. A prisão foi realizada pela Brigada Militar na BR-116, no bairro São Ciro, onde o indivíduo, que estava foragido da Justiça, foi capturado. A ação rápida da BM, com troca de informações com a Polícia Civil de Canela, resultou na detenção do suspeito poucas horas após o crime.

O crime que levou à prisão do homem ocorreu no bairro Bom Jesus, em Canela, na manhã do mesmo dia. A vítima, André Barreto Elias, de 37 anos, foi morta em sua residência, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A conexão entre o suspeito e o homicídio está sendo analisada, mas a prisão sugere um avanço significativo nas investigações e a principal linha de investigação remete a um confronto do tráfico de drogas.

O histórico criminal do suspeito preso é extenso, com registros por vias de fato, estelionato, tráfico de drogas e furto de veículos. Esses antecedentes criminais indicam um comportamento recorrente de atividades ilícitas, o que provavelmente contribuiu para sua condição de foragido.

As informações acima foram obtidas pelo Jornal Pioneiro.

Este foi o quarto homicídio registrado em Canela no ano. As investigações continuam, mas devido ao voto de silêncio dos delegados do RS em protesto à falta de reajuste nos salários dos policiais civis, nenhuma informação está sendo repassada à imprensa.