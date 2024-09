A bola vai rolar para a 1ª divisão do Futsal Canelense

O Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 1ª Divisão – vai começar, reunindo 10 equipes em uma disputa acirrada pelo título. Na primeira rodada, marcada para segunda-feira, 16 de setembro de 2024, três partidas prometem agitar o Ginásio Carlinhos da Vila:

19h30: JA Futsal x Casablanca

20h30: Âncora x Corinthians

21h30: Guará Futsal x Galera da Estevão

A competição adota o formato “todos contra todos”, com jogos nas segundas e quartas-feiras. Os dois primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais, enquanto do terceiro ao sexto disputam a repescagem em jogo único pelas outras duas vagas. A semifinal e a final serão decididas em duas partidas, com pênaltis em caso de empate, sem considerar saldo de gols.

Cada equipe pode contar com 15 jogadores, incluindo no máximo três estrangeiros, definidos como aqueles que não residem, não trabalham ou não nasceram em Canela. Os critérios de desempate vão desde pontos e vitórias até cartões e sorteio, garantindo uma competição justa e emocionante.

Confira as equipes participantes: