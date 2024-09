Conheça as atrações do Aquece Oktober da 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Atração acontecerá no primeiro sábado de festa, dia 12 de outubro, apresentando MC GW e shows de diferentes estilos musicais

Pelo terceiro ano consecutivo, o Aquece Oktober acontecerá junto à programação da Oktoberfest de Igrejinha. Nesta edição, a atração, que consiste em uma festa open bar de chopp Eisenbahn pilsen em ambiente especial com atrações exclusivas, será no primeiro sábado de festa, dia 12 de outubro, das 15 horas à meia-noite, no ginásio do Parque de Eventos Almiro Grings. Fruto de uma parceria entre a Oktoberfest de Igrejinha e a Barca Produtora, o Aquece Oktober oferecerá uma programação com 7 shows especiais e um bar exclusivo para venda de água, refrigerantes, caipiras e drinks. A atração ainda terá uma estrutura de palco, climatização e banheiros masculinos e femininos exclusivos.

Com uma programação que reunirá diferente estilos musicais, nesta edição o Aquece Oktober apresentará os seguintes shows: MC GW, Banda 10, Syon Trio, Pagode do Energia, DJ Marcio Ferraz, DJ Topo e DJ Herbert Ritzel serão responsáveis por animar o público. Os ingressos são limitados e estão sendo comercializados no segundo lote atualmente, no valor de R$ 275,00 pelo site da Ticket Mais, com a taxa da plataforma já inclusa. Para adquirir, basta acessar: www.oktoberfest.org.br.

Cada pessoa que adquiriu o ingresso antes do dia 1º de setembro receberá um kit composto por uma pulseira de acesso, camiseta, caneco e tirante, sendo necessário escolher o ingresso correspondente ao tamanho da camiseta. Já os ingressos adquiridos a partir desta data não contarão com a camiseta. As entradas também garantem acesso ao Parque da Oktoberfest e às atrações da programação oficial da festa no dia escolhido. A entrega dos kits será realizada de forma antecipada ao evento, em data e local a ser confirmado em breve.

O Aquece Oktober é exclusivo para maiores de 18 anos, completados até o dia 12 de outubro de 2024, não sendo aceitas autorizações nem documentos de emancipação. Mais informações podem ser obtidas através do site, na página de compra dos ingressos, ou diretamente com a Barca Produtora pelo telefone: (51) 99770-1197.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais