Erni e Carmen focam ações de campanha no diálogo com a comunidade

A campanha do PL de Canela, liderada por Erni Schaeffer para prefeito e Carmen Cramer para vice, teve um final de semana marcado por diversas atividades voltadas para o fortalecimento da economia local e o diálogo com a comunidade. A agenda incluiu uma visita à Expointer, onde o candidato participou de palestras e discutiu oportunidades no setor agroindustrial. Além disso, Schaeffer esteve presente na Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Canela e realizou visitas aos bairros São Lucas, Miná e ao Loteamento Mirote, onde conversou com moradores sobre suas preocupações e propostas para a cidade.

Nessas visitas, os candidatos conversaram com moradores, ouvindo suas preocupações e apresentando suas propostas, reforçamos o compromisso com um governo participativo e próximo da comunidade.

“O engajamento e a participação de todos são fundamentais para construirmos a Canela que queremos. Seguimos juntos, firmes no propósito de inovar e transformar nossa cidade com compromisso e responsabilidade”, diz Erni.

Informações: divulgação PL.