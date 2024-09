Espetáculo Acuarela Del Sur leva a sonoridade do pampa a Canela

Evento será realizado dia 3 de outubro, às 20h, no auditório UCS Hortênsias.

O espetáculo Acuarela Del Sur, idealizado por Lucio Yanel para exibir a sonoridade da música pampeana, terá uma apresentação especial em Canela no dia 3 de outubro de 2024, às 20h, no auditório do Campus da Universidade de Caxias do Sul na Região das Hortênsias. A entrada é gratuita e promete proporcionar aos moradores da cidade uma experiência única com o violonista Lucio Yanel e o Grupo de Cordas da UCS, composto por violinos, violas, violoncelos e contrabaixo.

A apresentação em Canela é parte de uma série de eventos que também inclui passagens por Bento Gonçalves e Vacaria. Acuarela Del Sur oferece um panorama musical da América do Sul, misturando ritmos como zambas, chacareras, chamamés, milongas e tangos. O repertório inclui composições de Yanel, como “Dois Tempos”, dedicado a Yamandu Costa, e o clássico “El Condor Pasa”, além de músicas que refletem a rica identidade cultural do Rio Grande do Sul e dos países vizinhos.