Infraero fará audiência pública sobre o Aeroporto de Canela na próxima semana

Com oficialização da outorga, órgão projeta 60 dias para reformas em Canela

O governo federal assinou o repasse da gestão dos aeroportos de Canela, na Serra Gaúcha, e de Torres, no Litoral Norte, para a Infraero, empresa pública federal. A publicação no Diário Oficial da União aconteceu nesta terça-feira (3). Anteriormente sob a administração do governo do Estado, a outorga foi transferida à União em julho, e agora a Infraero aguarda a liberação do Ministério de Portos e Aeroportos para iniciar os investimentos.

Em declaração ao portal GZH, Milton Zuanazzi, responsável pelo projeto no Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, disse que a Infraero se comprometeu a operar os terminais com voos regulares em até 15 dias, transportando até nove passageiros por voo em Canela e até 72 passageiros em Torres. Em 45 dias, voos com até 165 passageiros em Torres e 72 em Canela devem ser viabilizados.

Em Canela, os investimentos previstos somam R$ 7 milhões, sendo R$ 4,46 milhões destinados à ampliação da pista de pouso e decolagem. Para Torres, o investimento será de R$ 1,69 milhão, com R$ 788,22 mil direcionados à pista.

Além disso, o objetivo é que ambos os aeroportos tenham voos comerciais antes da reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, prevista para 21 de outubro, com a intenção de fortalecer a aviação regional e dar suporte à malha aérea, que foi drasticamente reduzida após a recente enchente. Reuniões foram realizadas com companhias aéreas para assegurar o interesse em operar rotas nesses aeroportos.

Audiência Pública no Cidica

A Infraero realiza Audiência Pública na próxima terça (10), às 10h, para divulgar os planos para o Aeroporto de Canela e para ouvir da comunidade sua opinião sobre a possibilidade de fechamento do aeroporto para a reforma.

Segundo José Ernesto Marino neto, sócio-diretor do Kempinski Laje de Pedra, se pudermos fechar o aeroporto de 45 a 60 dias, seria tempo suficiente para fazer todas as obras e receber voos de ATR72.

“É uma mudança de chave para Canela, uma vez que os voos que partem de Congonhas direto para Canela. É uma mudança sensacional para o Município e para a Serra Gaúcha como destino turístico”, disse o empresário.