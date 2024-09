Patram atende a ocorrência em Gramado

No último sábado, 31 de agosto, policiais militares do 2º Pelotão Ambiental de Canela atenderam a uma denúncia de maus-tratos a um animal doméstico em uma residência no município de Gramado. A denúncia indicava que um cão sem raça definida estava em condições precárias de cuidado e abandono.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram uma vistoria e registraram fotos, constatando que o animal estava desnutrido e sem acesso a água ou comida. O responsável pelo cão foi identificado e será autuado por crime de maus-tratos, enquanto o animal será encaminhado para receber os cuidados necessários.