Última rodada do Veterano de Futsal de Canela tem briga pela liderança e busca pela última vaga

Na última rodada da fase de grupos do Campeonato Municipal de Futsal Veterano de Canela, na noite desta quarta (04), estarão em jogo a última vaga para as quartas de final e ainda uma melhor colocação na tabela para definição das posições finais e enfrentamentos na próxima fase e, consequentemente, um adversário teoricamente mais acessível.

As quatro vagas nas quartas de final já estão definidas no Grupo A, com Tiririca Futsal, Novo Rancho Grande, Garfo & Bombacha e Galera da Estevão já classificados. Mas, o GDE, hoje em quarto, enfrenta o Old Boys e se vencer pode chegar na segunda colocação. Ainda pelo Grupo A, Tiririca e Novo Rancho Grande duelam para encerrar a fase classificatória em primeiro. As demais equipes da chave A já encerraram seus jogos.

No Grupo B, Del Trago – Red assumiu a liderança, posição que vai defender contra o Oito e Meia, que precisa vencer para assumir a primeira colocação. O Amigos do Laje, que não tem mais jogos nesta faz já está garantido na terceira colocação.

Também pela Chave B Del Trago Futsal e Abelhudos ainda não pontuaram, mas possuem chances de alcançar a quarta posição. Ao Del Trago, um empate garante a classificação, ao Abelhudos só a vitória interessa.

Confira os jogos:

– Old Boys X GDE

– Del Trago Futsal X Abelhudos

– Oito e Meia X Del Trago Red

Confira a classificação: