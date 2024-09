Desfile Cívico no Centro de Gramado ocorre neste sábado, 7 de Setembro

Escolas e entidades percorrerão trecho pela Av. das Hortênsias, entre as Ruas Garibaldi e São Pedro, a partir das 9 horas!

O primeiro Desfile Cívico de Gramado está marcado para este sábado, 7 de setembro, a partir das 9 horas, no Centro da cidade, no trecho da Av. das Hortênsias entre as Ruas Garibaldi e São Pedro. Já a concentração das escolas e entidades inicia às 8 horas, na Av. Borges de Medeiros, entre a Praça Major Nicoletti e a Rua Coberta.

Ao todo 17 escolas municipais estarão presentes no ato cívico, além da Escola Estadual Nossa Senhora da Pompeia, nove entidades e representantes de programas municipais. Dez escolas serão representadas por suas bandas e a estimativa é de que cerca de 3.500 pessoas participem do desfile.

Devido ao evento a Secretaria de Trânsito alerta para a necessidade de bloqueio de algumas vias na região central, a partir das 7h30: Av. das Hortênsias – entre a Prefeitura e a Rua São Pedro; Rua Garibaldi – entre a Sociedade Recreio Gramadense e a Av. das Hortênsias; e a Av. Borges de Medeiros – entre a Av. das Hortênsias e a Rua Augusto Zatti.

Em caso de chuva o Desfile Cívico será cancelado, no entanto, a previsão climática é de um sábado ensolarado e com temperaturas amenas. O Desfile Cívico da Várzea Grande está marcado para o dia 14 de setembro, também a partir das 9 horas.

Texto e card: divulgação