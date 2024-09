Gatzz Dinner Show promove Campanha Social de Dia das Crianças

Além de proporcionar entretenimento de altíssima qualidade, com espetáculos emocionantes e de tirar o fôlego, Gatzz Dinner Show promove a Campanha Social de Dia das Crianças.

Até o dia 11 de outubro, moradores de Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Taquara que doarem um brinquedo ganharão desconto de mais de 50% no valor do ingresso para o espetáculo “Imaginadores”, em cartaz na casa nas quartas-feiras e sextas-feiras. É necessário efetuar a compra na bilheteria, e apresentar comprovante de residência.

O CEO do Grupo Unity, Roger Wingert, destaca que o objetivo é arrecadar o máximo de brinquedos possíveis para a Campanha. “Vamos reverter toda a arrecadação para instituições beneficentes da região que atendam crianças”, informa ele, que completa: “Queremos levar um pouco de alegria em uma data que é muito especial para os pequenos”.

Frequentemente, Gatzz Dinner Show realiza ações sociais focadas em pessoas em situação de vulnerabilidade social de Gramado e Canela. “A responsabilidade social está no nosso DNA. É uma forma de agradecer a cidade em que o Grupo nasceu e que tanto tem nos dado”, finaliza o empresário.

Mais informações

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelas pizzarias temáticas Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo restaurante Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Gatzz Dinner Show

O Gatzz Gatzz Dinner Show é um empreendimento do Grupo Unity e da Darte Entretenimento.

Inaugurado em dezembro de 2021, recebeu R$ 9 milhões de investimento. Com pouco tempo de existência, já se consolida como uma das atrações mais disputadas de Gramado (RS).

O empreendimento nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como a Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires. Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado, a ampla casa de espetáculos possui 3 mil m², sofisticada decoração e capacidade para 300 pessoas. Seu elenco é composto por artistas altamente qualificados, do Brasil e da Rússia, que cantam, dançam e interpretam.

Gatzz Dinner Show pode ser reservado para eventos exclusivos, de todos os portes. Sua completa infraestrutura conta com palco, projeção, som e luz, além de serviço de A&B, Espaço Kids e muito entretenimento. Na alta temporada, Gatzz abrirá em domingos alternados, com datas disponibilizadas no calendário do site.

