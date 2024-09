MDB vai reunir simpatizantes em jantar de confraternização

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Canela prepara-se para reunir simpatizantes e apoiadores em um jantar de confraternização que será realizado na sexta-feira (6.9), no Salão Eventos do Saiqui. O evento, será mais um marco na campanha do partido e contará com a presença de candidatos da coligação ‘Canela Não Vai Parar-MDB e PSD’, importantes lideranças locais, militantes históricos e novos apoiadores.

Marcelo Savi, candidato a prefeito, destaca a importância deste encontro para fortalecer a união e o engajamento de todos os envolvidos na campanha. “Esse jantar é uma oportunidade para estarmos mais próximos de nossa comunidade, ouvir suas preocupações e reforçar o compromisso de construir uma Canela melhor para todos”, afirmou Savi.

Luciano Melo, candidato a vice-prefeito, também participará do evento e enfatizou a relevância da participação popular no processo eleitoral. “A presença de cada um de vocês é fundamental para mostrarmos que a nossa campanha é feita de pessoas que acreditam no nosso projeto e querem ver Canela crescer com responsabilidade e inovação”, destacou Melo.

O jantar, que terá início às 19h, incluirá um cardápio proporcionando um ambiente de confraternização e troca de ideias entre os participantes. A expectativa é que o evento reúna um grande número de pessoas, reforçando a mobilização em torno da candidatura da coligação ‘Canela Não Vai Parar-MDB e PSD’.

Texto: divulgação MDB.