Parque Mundo a Vapor inicia restauração da icônica locomotiva

A partir de hoje, dia 04, o Parque Mundo a Vapor, localizado em Canela, dará início ao processo de restauração e pintura da icônica locomotiva em sua fachada. Para isso, será instalado um tapume em frente à imagem do trem, que é um dos símbolos mais reconhecidos do parque.

Este procedimento faz parte de uma ampla revitalização pela qual o Mundo a Vapor está passando. Atualmente, o parque está temporariamente fechado para a realização dessas melhorias, que incluem intervenções significativas na fachada e a criação de novas experiências imersivas para os visitantes.

“Nossa pausa temporária é essencial para a execução de melhorias substanciais em nossa fachada e para a criação de uma experiência imersiva ainda mais extraordinária para os visitantes e turistas. Nosso objetivo é aprimorar continuamente a fusão de conhecimento e diversão que é o DNA do nosso parque”, explica Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor. Até a finalização das obras, o parque continuará com suas atividades internas, concentrando-se no desenvolvimento de sua equipe.