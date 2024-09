Prefeitura de Canela quer comprar Ingool para instalar ginásio municipal

O assunto não é novo e já enfrentou resistência até mesmo dentro da própria Prefeitura, mas, segundo fontes deste colunista, existe uma boa possibilidade de que o Município compre o Ginásio da Ingool.

Esta semana deve acontecer uma reunião entre representantes da Prefeitura e os proprietários da Ingool, para dar continuidade às negociações. Eu mesmo já presenciei algumas tratativas em meses anteriores e o assunto havia esfriado. Agora, parece ter voltado com força, com interesse de ambas as partes.

A ideia, que conta com o apoio de muitos esportistas da cidade, é que a Prefeitura adquira o imóvel, que passará por algumas adaptações, uma delas é a troca da grama sintética por um piso modular esportivo, no padrão do que vem sendo utilizado em competições oficiais das federações estaduais e Liga Nacional de Futebol.

A área do gramado é de 35 x 45 metros, que possibilitaria a colocação de uma quadra oficial de futsal (20 x 40 metros), com espaço sobrando entre a quadra e as redes, facilitando a prática esportiva, em diversas modalidades, como futsal, vôlei e basquete.

O espaço conta com dois bons vestiários e banheiros, além de amplas arquibancadas. Além do piso, a única adaptação que seria necessária para que as competições acontecessem na Ingool é o reforço na iluminação e a colocação do placar eletrônico, coisas simples e viáveis de serem executadas. Ah, os painéis de energia solar vêm junto no negócio, se acontecer.

Além da área da quadra, o ginásio conta com outros espaços de convivência, a ideia inicial é que a academia municipal possa ser instalada em um deles, ficando em um ponto central e deixando assim de ocupar uma sala alugada, como acontece atualmente.

Em outra área do ginásio, seria instalado o atual Departamento de Esporte e Lazer, o DMEL, já servindo de local para uma futura alocação de uma subsecretária de esportes ou até mesmo secretaria de esportes, tendência forte para os próximos anos.

A aquisição do Ingool, não inviabilizaria a construção de outro espaço junto ao Campo da Celulose. Aliás, faltam ginásios em Canela. É só perguntar para quem tem um time de qualquer esporte de quadra, a dificuldade para conseguir um horário para treinar. Então, quanto mais, melhor. Além disso, o Ginásio Carlinhos da Vila, que hoje recebe as competições, poderia novamente voltar a ter horários destinados à comunidade ou até mesmo receber competições de base, aumentando as datas do calendário esportivo.

Parece um sonho né?

Na humilde opinião deste colunista, seria um passo gigantesco para o desenvolvimento do esporte em Canela, dando um salto de qualidade nos espaços destinados, principalmente, às competições oficiais.

Mas o que falta para isso acontecer, Chico? Você pode estar se perguntando.

Falta ambas as partes chegarem a um consenso quanto ao valor da avalição do imóvel e fazerem o negócio. Após, se batido o martelo, haverá trâmites administrativos para transformar o local no ginásio municipal, conforme os passos que descrevi acima.

Poderá demorar alguns meses. Se a Prefeitura for rápida, talvez pudéssemos desfrutar da estrutura este ano. Se não for, em 2025 poderíamos iniciar as competições já em um novo local.

Mas tudo isso depende de vendedor e comprador chegar a um acordo. Será?