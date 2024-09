Desfile cívico em Canela

Confira a programação!

No próximo sábado, 7 de setembro, haverá o desfile cívico, a partir das 14h, da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa com a participação das escolas, entidades e bandas marciais e de percussão dos educandários.

Em caso de mau tempo a programação do dia será transferida para o domingo (8). Não ocorrendo nas datas previstas a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer marcará uma nova data.

Ordem do Desfile

01. Banda Marcial Neusa Mari Pacheco

02. Bombeiros

03. SAMU

04 .Equipe Mato ou Morro

05. Banda de Percussão da EMEIEFE Rodolfo Schlieper EMEIEFE Rodolfo Schlieper/APAE

06. Rotary Club

07. Lions Club

08. Igreja Assembléia de Deus

09. Banda de Percussão das Escolas do Interior

10. EMEIEF Balduíno Boelter

11. EMEIEF Zeferino José Lopes

12. EMEIEF Santos Dumont

13. EMEIEF Machado de Assis

14. Projeto Educabike

15. Rotary Club Inspiração

16. Banda de Percussão da EMEIEF Cônego João Marchesi EMEIEF Cônego João Marchesi

17. EMEI Alice Wortmann

18. EMEI Córa Cunha Vianna

19. EMEI Ítala Reis

20. EMEI Diva Pedroso da Cunha

21. Escola Infantil Carmem Schilieper (ACEAI)

22. Banda de Percussão da EMEIEF Barão do Rio Branco EMEIEF Barão do Rio Branco

23. EMEI Selma Port Hermann

24. EMEI Sylvio Hoffmann

25. EMEI Serafina Seibt

26. EMEI Adriana Spall

27. EMEI Eva Alzira Bianchi

28. Banda de Percussão da EMEIEF Santa Terezinha EMEIEF Santa Terezinha

29. Escola Infantil Jardim das Hortências I

30. Escola Infantil Jardim das Hortências II

31. Escola Infantil Evaldo Port

32. Escola Infantil Ingo Lied

33. Escola Infantil Sandra Renck

34. Banda Marcial da EMEIEF Severino Travi

35. Escola Infantil Alzemiro Boeira dos Reis

36. Escola Infantil Ari Dalanholi

37. Escola Infantil Lucimara Basei

38. Banda de Percussão da EMEIEF Dante Bertoluci EMEIEF Dante Bertoluci

39. EMEIEFI Noeli de Azevedo

40. Oficina da criança (ASSEDOC)

41. Banda de Percussão da EMEIEF Ernesto Dornelles EMEIEF Ernesto Dornelles

42. CADIE

43. Banda de Percussão Padre Franco Projeto Social Pe. Franco

44. Grupo de Escoteiros Abaetê

45. Banda de Percussão da EMEIEF Bertholdo Opptiz EMEIEF Bertholdo Oppitz

46. Capítulo da Ordem Demolay – Cavaleiros da Virtude nº 1027

47. Banda de Percussão da EMEIEF João Alfredo EMEIEF João Alfredo Corrêa Pinto

48. Banda Marcial da EMEIEF Severino Travi EMEIEF Severino Travi

49. Bandas do Município SMEEL

50. CTG Querência

