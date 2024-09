Educação Financeira: Os ciclos não são permanentes

Caro leitor, por mais difícil que um problema possa parecer ele não vai durar para sempre. Assim como os momentos que está dando tudo certo, um dia eles vão complicar, isso acontece porque nada é estático, somos dominados pela impermanência.

Quando fizemos o planejamento financeiro e determinamos como vai ser o ano, o que vamos comprar, onde vamos tirar férias, e por aí vai, a única coisa que vai garantir que isso funcione por um período, será a nossa reserva financeira, porque caso contrário, muitas coisas vão acontecer. Se você é comissionado, as vendas podem oscilar muito, se é empresário nem se fala, meses bons e ruins fazem parte da rotina.

Mas o que eu quero dizer nesta semana é que nada vai durar para sempre, por mais que suas finanças estejam um caos ou que você não saiba como sair das dívidas. A minha sugestão é: pare! Reflita o que você tem feito e o que quer alcançar, pois provavelmente se esse ciclo perdura é porque está andando em círculos e repetindo padrões.

Agora se você está numa fase ótima, aproveite para tomar boas decisões. Se está entrando dinheiro extra, invista e gere ainda mais renda, busque sua liberdade financeira, independentemente da idade que tenha.

Eu fiz 37 anos, paguei meus estudos como garçonete, vendedora, estagiária, babá, faxineira, então não me diga que eu não sei o que estou falando. Quanto de patrimônio eu já conquistei? Talvez bem menos do que gostaria, saibam que em alguns momentos da vida eu tive que abdicar de muitas coisas importantes, principalmente de minha família e isso não volta, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Se me arrependo das minhas escolhas? De nenhuma delas, pois me tornaram quem eu sou e me oportunizaram ter conhecimento e com ele eu posso ir para onde quiser, milhões de possibilidades se abrem.

Se você errou tudo bem, coloque uma pedra no que te machuca e siga em frente, foque na solução e não no problema. Mas se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda, você não está só e nunca estará! MUITOS sabem GANHAR dinheiro, mas POUCOS sabem GASTÁ-LO.