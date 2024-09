Feirinha Cultural de Canela realiza edição especial com curta-metragem e show musical neste sábado

Feira Ecológica Cultural de Canela oferece programação gratuita das 8h às 13h no próximo sábado (7)

O evento contará com a estreia do curta-metragem “Dona Gorda”, inspirado na obra de Lisi Berti, que será exibido às 10h30. Em seguida, às 11h30, o cantor e compositor Érico Moura, de Porto Alegre, apresentará um show com músicas autorais e releituras da MPB.

Na última terça-feira, o programa ao vivo do Rádio do Canella dedicou sua edição à Feirinha, trazendo à tona memórias marcantes e histórias dos 12 anos de sua existência. O episódio, que contou com depoimentos emocionantes das organizadoras Daniella Reginatto e Sabrina Sá, está disponível no Spotify.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram: @feirinhacanela.

Sobre Érico Moura

Érico Moura é um artista que aborda em sua música temas variados, como alegrias infantis, paixões, amores, separações, lutos e o medo de morrer, explorando as ambiguidades entre o mundo interno e externo. Com uma sonoridade que mistura rock, pop e MPB, ele lançou o álbum “TUDO É PROCESSO” (2021), além de “C.O.L.E.T.Â.N.E.A.” (2007) e “AMARÉ” (2019), entre outros trabalhos. Moura também é psiquiatra e psicoterapeuta de orientação psicanalítica, com mestrado e doutorado, e possui artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Seu trabalho musical pode ser encontrado no Spotify e YouTube.