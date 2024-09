Gilberto e Tolão priorizam diálogo nos bairros em nova fase da campanha

Os candidatos a prefeito e vice, Gilberto Cezar e Tolão, da coligação Canela Vai Vencer, vivenciaram uma semana intensa e cheia de atividades. O ponto alto foi o animado bandeiraço, realizado na terça-feira à tarde, na entrada da cidade, onde os candidatos, acompanhados de familiares, apoiadores e simpatizantes, marcaram presença com muito entusiasmo. O evento atraiu olhares e energizou a campanha. Além disso, Gilberto e Tolão caminharam por diversos bairros de Canela, sempre buscando o contato olho no olho com os cidadãos. Em suas conversas, apresentam suas ideias para uma cidade melhor, mas, sobretudo, ouvem atentamente as demandas e preocupações da população. Os bairros São Lucas, Miná, Boeira, Bom Jesus e Santa Marta foram visitados, além das ruas movimentadas do centro, onde o diálogo com os eleitores se fortaleceu ainda mais.

Gilberto Cezar destaca: “Estamos fazendo uma linda campanha e acreditamos na vitória. Assumimos o compromisso de trabalhar com muita seriedade e honestidade, atacando problemas e não pessoas, com a proposta de transformar Canela em uma cidade próspera e que encha seus cidadãos de orgulho.”

Os dois candidatos seguem abertos ao debate sobre as propostas apresentadas no Plano de Governo, dispostos a esclarecer qualquer dúvida que a população possa ter, incluindo temas importantes como a venda de bens públicos, contra a qual ambos já se posicionaram contra; a construção do tão necessário Ginásio Municipal; a Saúde, com a instalação de uma UPA e a administração do hospital entregue a profissionais técnicos, livres de vínculos partidários; e a Educação, com a implantação planejada do turno integral, garantindo benefícios tanto para alunos quanto para professores e tantos outros temas tão importantes para a comunidade.

Tolão reforça: “Quanto mais debates e entrevistas acontecerem, mais oportunidades teremos de apresentar nossas propostas e demonstrar nossa competência para administrar Canela nos próximos quatro anos.”

A coligação Canela Vai Vencer reúne os partidos PSDB, PDT, Podemos, Cidadania, União Brasil e Republicanos, unidos pelo compromisso de transformar Canela.

Texto: divulgação

Fotos: Jeferson Lima