Gramado terá festival dedicado à cultura gaúcha em setembro

“Gaúcho – Festival da História, Cultura e Tradição” terá programação cultural e artística de 19 a 29 de setembro em diferentes pontos da cidade.

Foi anunciado na manhã desta quinta-feira, 5 de setembro, o lançamento do evento Gaúcho – Festival da História, Cultura e Tradição que acontecerá de 19 a 29 de setembro em Gramado. O anúncio foi feito em encontro com o trade turístico da região.

Realizado pelo Instituto RSNASCE, o projeto irá levar para a cidade uma programação cultural e artística gratuita em diferentes locais. Entre as atrações estão apresentações de música e dança incluindo um grande espetáculo de abertura, piquete, roda de chimarrão, circuito gastronômico em restaurantes da cidade, decoração temática, exposições e atrações dedicadas às crianças.

O cronograma completo da programação será anunciado na próxima semana. A partir da primeira edição que acontece este ano, o festival passará a ser realizado anualmente durante todo o mês de setembro.

O Gaúcho – Festival da História, Cultura e Tradição é uma realização do Instituto RSNASCE com produção geral da Capacitá, produção executiva do Grupo Austral e Somos RS e apoio da Prefeitura de Gramado através da Secretaria de Cultura do município.