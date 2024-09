Jolimont conquista selo Great Place to Work 

Reconhecimento global destaca a empresa, sediada na Serra Gaúcha, entre as melhores para se trabalhar. Incentivar inovação, flexibilidade responsável e ouvir o colaborador são premissas na gestão de pessoas. Somente nos últimos quatro anos, a vitivinícola aumentou em 300% o seu quadro funcional.

A vitivinícola Jolimont conquistou, pela primeira vez, o selo Great Place to Work (GPTW), um reconhecimento global que certifica as melhores empresas para se trabalhar. Este marco é significativo na longa trajetória da companhia que, mesmo como uma referência nacional de tradição em seu segmento, tem adotado uma cultura de inovação, com diferenciais em flexibilidade, empatia e evolução contínua na gestão de pessoas.



A diretora de Recursos Humanos da Jolimont, Bianca Zanesi, destaca o orgulho pelo resultado. “Integrar o seleto grupo Great Place to Work, mais do que uma conquista, é uma prova do esforço contínuo em criar um ambiente de trabalho acolhedor e motivador para quem está conosco. Nossa jornada tem sido marcada por um exponencial crescimento e também por desafios nessa área, já que passamos de 100 para cerca de 400 colaboradores em menos de quatro anos. Mas receber esse selo reflete comprometimento com o bem-estar da equipe, o aperfeiçoamento constante e os valores do “Jeito Joli”, como foco no resultado, que estão em nosso DNA”, avalia.



Esse crescimento rápido não só destaca a resiliência e a adaptabilidade da empresa, mas também demonstra o sucesso de suas estratégias de retenção de talentos. “Aqui, é fundamental ouvir e levar adiante o que os funcionários nos trazem. Eles têm a liberdade para sugerir melhorias e de testar formatos na busca por soluções. Flexibilidade, acompanhada de responsabilidade e comprometimento, também faz parte dos ideais que nos guiam”, ressalta a gestora.



Atualmente, a Jolimont é formada por uma equipe em que 50% dos colaboradores têm até 30 anos. O CEO da empresa, Wagner Manetti Motta, também jovem com apenas 32 anos, é uma peça-chave na condução da cultura inovadora. “Nossa equipe é o maior ativo que temos. E a atuação do CEO, acompanhando diversas iniciativas entre as realizadas com os funcionários, fortalece o ambiente de proximidade e abertura. Nossa baixa rotatividade é mais um reflexo do cenário acolhedor e dinâmico que primamos cultivar”, afirma Bianca.



Entre outras práticas que contribuíram para o reconhecimento no GPTW estão incentivar o aprendizado contínuo para o crescimento pessoal; ações sociais – como os mutirões para ajudar afetados pelas enchentes no RS, a adoção de pets e apoio da Jolimont a entidades que atuam pela causa animal; e momentos festivos, para compartilhar felicidade juntos. O Great Place To Work® é uma consultoria global e receber selo GPTW significa que a empresa foi certificada como um Excelente Lugar Para Trabalhar. Por meio de uma pesquisa de clima anônima, as pessoas são convidadas a avaliar a organização.



SOBRE A JOLIMONT

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui mais de 15 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.