Nova Petrópolis receberá a primeira edição do Photo In Rio Serra Gaúcha

Maior congresso de fotografia e vídeo da América Latina acontecerá pela primeira vez na região sul do país

Nova Petrópolis foi a cidade escolhida para receber a primeira edição do Photo In Rio, evento consagrado do Rio de Janeiro desde 2019 e voltado, principalmente, para fotógrafos e videomakers.

De 5 a 7 de novembro, o Centro de Eventos será palco de 42 palestras, com 3 palcos simultâneos, práticas ao vivo, exposição de diversas empresas do setor, uma exposição fotográfica, concursos nacionais de diagramação de álbuns com premiações, momentos de networking e confraternização com happy hours com música ao vivo ao final das palestras.

Com palestrantes nacionais e internacionais, os temas abordam desde todos os segmentos de fotografia e vídeo, à inteligência artificial, fotografia como um negócio, marketing e experiência do cliente.

O evento é voltado a profissionais dos setores de foto e vídeo, mas, também, a entusiastas e estudantes de fotografia e cinema, pessoas que têm fotografia e criação de vídeos como hobby, empreendedores que buscam uma expertise de posicionamento de marca e quem busca ampliar o seu negócio.

Entre os palestrantes estão Gimena Areco e Lucia Roberts da Argentina (que também ministrarão workshops após o evento), Ana Pastoria de Portugal, além de grandes nomes nacionais e também gaúchos como Nei Bernardes da fotografia de casamento e Fabricio Garcia da fotografia sensual. A programação completa pode ser consultada no site https://serragaucha.photoinrio.com/ ou no instagram @photoinrioserragaucha. Os ingressos para prestigiar o evento custam a partir de R$ 60,00 e devem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Sympla https://www.sympla.com.br/evento/photo-in-rio-serra-gaucha-2024/2264677.

Para Márcio Sheeny, fotógrafo e organizador, os insights, a qualidade técnica dos palestrantes e a possibilidade de network são as grandes marcas do evento. “Nos preocupamos em trazer grandes referências do setor para os nossos participantes, mas, também propomos momentos para que os próprios congressistas possam se conhecer e criar a sua rede de contatos”, afirma ele ao citar o grupo de WhatsApp dos congressistas que se ajudam desde 2019.

O congresso também tem um app personalizado com todas as informações do evento, assim como hotéis parceiros com descontos, palestrantes com os temas de suas palestras, expositores e muito networking entre os mais de 800 fotógrafos inscritos no app.

Profissionais afetados pelas enchentes possuem desconto especial

Com o intuito de ajudar e incentivar fotógrafos e videomakers que foram afetados pelas enchentes e perderam seus equipamentos ou tiveram seus espaços afetados, o evento venderá 100 passaportes para imersão de três dias com 80% de desconto. Os interessados devem comprovar que são moradores das áreas afetadas e suas perdas. Esses passaportes podem ser adquiridos pelo whatsapp (54) 99173.1000.

Empresas locais podem expor no evento

O Photo In Rio é um evento de imersão, oferecendo palestras e atividades das 8h às 23h. Estimando a participação de cerca de 800 pessoas, o evento possui estandes para empresas locais comercializarem produtos variados e na praça de alimentação. Interessados podem fazer contato com Vanessa Birk pelo whatsapp (54) 99606.0160.

Sobre o Photo In Rio

O Photo In Rio Conference acontece desde 2019 e hoje é reconhecido como um dos principais congressos de fotografia e vídeo da América Latina. Em 2024, a edição Rio de Janeiro, aconteceu de 2 a 4 julho no Hotel Vila Galé, com 32 palestras e a participação de cerca de 700 pessoas.

O evento é promovido por MS Photography & Conference, liderada por Márcio Sheeny, fotógrafo especializado em Destination Wedding e Destination Trash the Dress com trabalhos nos quatro continentes, e com cursos e workshops ministrados no Brasil, Paris, Praga e Amsterdam.