Opinião Forti: Ginásio Capítulo Infinito

A notícia do dia é a possível negociação do espaço Ingool com a Prefeitura de Canela para a adaptação do pavilhão como Ginásio Municipal. Primeiramente, o colunista Márcio Diehl Forti, o Cabelinho, gostaria de informar a todos que sim, ele quer muito que tenhamos um ginásio para chamar de nosso. Acredito que estejamos cada vez mais próximos de realizar esse sonho, mas é nítido que o prefeito Constantino não tem nenhuma convicção no caminho a ser seguido.

Em janeiro deste ano, foi apresentado um projeto desenvolvido pelo arquiteto João Bazacas que contemplava um Ginásio Municipal na área junto à Celulose. Na época, os recursos viriam de verbas buscadas junto ao governo federal e também da venda do espaço da rodoviária.

Em abril, tivemos a notícia de que o valor de mais de nove milhões, advindos do aditivo do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a CORSAN/AEGEA, seria em boa parte destinado à construção do sonhado espaço esportivo. Na época, se falava que os trabalhos começariam ainda em 2024, inclusive com a possibilidade de se utilizar estruturas pré-moldadas para acelerar a obra.

Em junho, um baque para os esportistas: Constantino Orsolin entrou com um PL na Câmara para mudar o destino das verbas até então destinadas ao ginásio. As enchentes foram a motivação para a mudança de planos. O projeto não foi votado, e nada mais foi dito desde então.

Nosso diretor Chico, um entusiasta esportivo como eu, pontuou bem em sua coluna que uma edificação não inviabilizaria a outra. O ideal para um cidade como a nossa seria Ingool, Ginásio Municipal, Ginásio Carlinhos da Vila e ainda reativar o Maristão se bobear. Nisso concordamos. Mas não posso negar que, ao olharmos para tudo o que aconteceu em 2024, fica claro que falta um norte.

Desde janeiro, o projeto está pronto e a ideia de buscar verbas federais estava na mesa. Quais foram as tentativas? Foram esgotadas? Por que o tema não foi ampliado? E a verba da CORSAN, está reservada? O que foi feito com ela?

Indo para a notícia do momento: acho que o espaço Ingool pode se transformar em um bom ginásio. Excelente para receber eventos grandes, como vemos na cidade vizinha? Não. Estacionamento, estrutura de vestiários, áreas de circulação e até a capacidade de público estarão aquém do necessário. Isso significa que sou contra? Óbvio que não. Acho que seria muito interessante um equipamento desses para o esporte da nossa cidade. Por outro lado, vai faltar uma quadra coberta de futebol sete para os moradores. Só que isso não é um problema da prefeitura, tendo em vista que o Ingool é um empreendimento particular, e os donos estão no direito de buscar o melhor para eles.

Agora, indo para o lado da política: que seja sim criada uma secretaria, por qualquer um dos que vencerem a eleição. O trabalho do DMEL é excelente, mas a falta de pessoas que planejem o esporte estruturalmente é nítida. E não é de hoje, que isso fique claro!