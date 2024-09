PÃO DE JUDÁ: SÓ PARA OS CORAJOSOS

Mateus 13 conta sobre a Parábola do Semeador, que fala que a Palavra de Deus é uma semente única, e que existem quatro tipos de solo, que são os corações dos homens e as reações que cada um manifesta diante da verdade divina. Isso mostra que nem todos que ouvem a Palavra de Deus simpatizam com ela, pois pensam que possuem conhecimento natural e não necessitam de Deus. Poucos reconhecem a necessidade que toda criatura tem do Criador. É por isso que todos que aceitam a Palavra de Deus e decidem ser cristãos, precisam ter muita firmeza interior para manter seu posicionamento, pois muitas críticas virão dos que não aceitam a verdade divina.

Deus diz em Josué 1:6: “Sê forte e corajoso…”. Para ser cristão é preciso ter coragem para manter-se firme na decisão de viver guiado pela Palavra de Deus. Haverá grande recompensa para quem tiver essa coragem.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Apropriando-se do Escudo da Fé

Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória.

Amém.

