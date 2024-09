Restaurante do Parque do Caracol participa do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela

Prato exclusivo para o Festival será oferecido, de 4 a 15 de setembro, no Sabor e Flor.

O Restaurante Sabor e Flor, uma das atrações do Parque do Caracol, é um dos participantes do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela. De 4 a 15 de setembro, o empreendimento, que opera há 38 anos no atrativo turístico, irá oferecer no almoço o prato “matambre com massa caseira e maionese de batata feita à mão”.

A experiência custa R$ 89 por pessoa e pode ser adquirida diretamente no Restaurante Sabor e Flor durante o período do evento. O valor não inclui o ingresso do Parque, que deve ser adquirido à parte no site https://parquecaracol.com.br/.

“Participar do Festival Sabores de Canela está sendo um presente para mim. Neta e bisneta de imigrantes italianos que chegaram à Serra Gaúcha, não poderia deixar de oferecer um prato tão típico da nossa cultura. Queria que fosse algo marcante, com raiz, e assim lembrei do cardápio de domingo na casa de minha avó”, comenta Dilce.

Além do prato exclusivo para o Festival, o empreendimento comandado pela Dona Dilce Cavalli, oferece diariamente um buffet de comida caseira, lanches como o tradicional xis gaúcho e cestas de piquenique.

Promovido pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) e pela Abrasel Hortênsias, o Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela une o setor empresarial e turístico, contando com a participação de 16 restaurantes, seis hotéis/pousadas e três parques da cidade, associados das duas entidades realizadoras. Mais informações em @festivalsaboresdecanela.

Restaurante Sabor e Flor – Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela

Quando: de 4 a 15 de setembro de 2024.

Onde: Restaurante Sabor e Flor (dentro do Parque do Caracol)

Prato: Matambre com massa caseira e maionese de batata feita à mão

Valor: R$ 89 por pessoa.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

