Opinião Forti: E Vento Levou (De novo)

Estava eu achando que meu expediente de colunista encerrado quando vejo a capa da Folha de ontem. Prefeito Constantino condenado com a perda dos direitos políticos e reparação de valores por causa da contratação da empresa Monterry referente ao tornado que devastou uma parte da cidade de Canela em 2010.

O tornado sempre foi uma dor de cabeça para o atual mandatário de Canela. A derrota nas urnas em 2012 foi causada por diversos fatores. Um dos principais foi exatamente a forma como ele lidou com as consequências do fenômeno natural. A empresa Monterry, contratada para refazer as casas, foi muito criticada pela execução das obras. Além disso não parecia ser uma empresa confiável e diversos moradores atingiram protestaram.

O Facebook vivia seu auge. A eleição foi apertada e muitas discussões e acusações aconteceram naquele rede social. Alguns nomes começaram a se fortalecer por ali e mesmo quem não tinha muita credibilidade fez seu nome através de ataques, denúncias e fortes afirmações. Constantino e seus pares não levaram a sério o que acontecia na rede social e pagaram muito caro. Foram derrotados pela chapa liderada por Cléo Port.

O tempo passou, Constantino seguiu seu rumo e voltou a prefeitura em uma eleição com três candidaturas que favoreceram a sua chapa e o trabalho forte que o MDB faz em seus núcleos. Quanto mais candidatos melhor pra quem tem base. E assim o foi. Só que independente do sucesso nas urnas o tornado sempre foi algo que assombrava o prefeito. Tempos atrás ele anunciou sua absolvição do fato aos quatro ventos. Se disse injustiçado, falou que muitos deviam desculpas ao cidadão Constantino. Porém a absolvição veio apenas em uma esfera e não era na política.

Voltamos a dia de hoje. Chico Rocha traz a notícia em primeira mão. Perda de direitos políticos por cinco anos. Sem volta. Acabou a carreira de Constantino Orsolin? Não sei sinceramente. Mas preciso afirmar. Se o atual prefeito trabalha muito e todos sabemos que sim, ele também peca por muitas vezes não se cercar de gente confiável. Lamento afirmar isso, mas desde o caso Monterry/Tornado existiam muitas evidências (só olhar as casas) de que nem todo o seu entorno merecia fé plena.

E aí preciso citar a Operação Cáritas, seus desdobramentos, uma série de prisões e a nítida dificuldade do atual prefeito em aceitar os fatos óbvios acontecidos. A realidade é esta. O fim do mandato é melancólico e temos mais quatro meses pela frente. A administração que se reelegeu com propalados 80% dos votos vai terminar sua história com uma condenação. E esse é o final do filme aonde mais uma vez o Vento Levou!

Os Jagunços Virtuais

Desde 2012 as eleições inflamam as redes sociais. Se por um lado quem não tinha voz pode se manifestar, por outro lado alguns pequenos “monstros” se criaram. Existe hoje alguns perfis que podemos considerar jagunços virtuais. Claramente tem o lado que lhe convém muitas vezes atrás de vantagens financeiras e outras benesses. Pessoas essas que entram no jogo para desvirtuar fatos, argumentar com ameaças pessoais e mentir na cara dura. Elas em quase sua totalidade agem ganhando a confiança de pessoas ingênuas. E acredite: existem muitas nas redes sociais. Portanto muito cuidado com os Jagunços que aparecem na sua timeline. Até porque ao final de tudo eles acabam se dando mal!