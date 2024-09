Patram realiza aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim em Canela

Na última quinta-feira, 5 de setembro, o 2º Pelotão Ambiental de Canela realizou mais uma atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim. A terceira aula do programa foi ministrada pelo soldado De Aquino, instrutor de Educação Ambiental, para 51 alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Barão do Rio Branco, no município de Canela.

Durante a aula, foram abordados os temas “Água e Ar”, com ênfase na importância da preservação desses recursos naturais para a vida no planeta. Além disso, os estudantes receberam camisetas do programa, marcando a continuidade das atividades educativas.