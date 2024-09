Pelotão de Canela recebe reforço com novo bombeiro militar

O Pelotão de Bombeiros de Canela recebeu, no dia 5 de setembro de 2024, um novo reforço em sua equipe com a chegada do soldado Vargas, recém-formado pela Academia de Bombeiro Militar. O profissional foi designado para atuar na Serra Gaúcha, ampliando o contingente de servidores disponíveis para atendimentos emergenciais e atividades de prevenção.

A inclusão de novos membros ao efetivo reforça o compromisso do Corpo de Bombeiros em manter uma equipe altamente qualificada e pronta para responder de forma eficaz às demandas da comunidade. A chegada de Vargas contribui para o fortalecimento das ações de segurança e proteção da população local.