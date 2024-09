Prefeitura trabalha na recuperação na Ponte do Passo do Louro danificada pelas chuvas

A Prefeitura de Canela, por meio de empresa contratada, RSW Canela Construtora e Incorporadora e Incorporadora LTDA, realiza serviços de recuperação da ponte do Passo do Louro. A via é o principal acesso do interior de Canela a Três Coroas.

Na última sexta-feira (30), foi realizado o processo de reconstrução com a aplicação da última camada de concreto da estrutura de apoio da cabeceira da ponte. As obras, que tiveram o investimento de R$ R$ 834.009,96, tem como objetivo recuperar a estrutura severamente danificada pelas chuvas intensas que atingiram a região em maio, tornando a ponte intransitável e colocando em risco a segurança dos moradores locais.

A aplicação do concreto representa um passo importante no processo de recuperação, cujo objetivo é não apenas restaurar a funcionalidade da ponte, mas também garantir que ela esteja reforçada para enfrentar futuros eventos climáticos adversos. Esse trabalho é crucial para assegurar a segurança dos moradores das proximidades e restabelecer o tráfego na região.

A expectativa é de que a ponte esteja completamente liberada para uso nos próximos dias, após a conclusão das obras e a realização de testes de segurança necessários.

Fotos: Fernanda Amaral

Texto: divulgação Prefeitura de Canela