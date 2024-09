Semana Farroupilha de Canela traz programação diversificada em celebração à cultura gaúcha

A Semana Farroupilha de Canela será realizada de 13 a 20 de setembro no Multipalco da Praça João Corrêa, com uma programação especial dedicada ao centenário do poeta gaúcho Jayme Caetano Braun. O evento trará diversas atividades culturais e tradicionais para celebrar a cultura gaúcha, incluindo palestras, shows, apresentações de danças e intervenções artísticas. Confira a programação completa:

Sexta-feira, 13 de setembro

10h30: Palestra “200 Anos da Imigração Alemã no RS” com Marcelo Wasem Veeck.

13h30: Caminhada da Catedral de Pedra até o Multipalco, seguida pela solenidade de abertura oficial. Após, apresentação do Bailinho da Piazada com atração local. Em caso de chuva, a abertura será transferida para as 18h30, no Multipalco.

18h30: Apresentação do DTH Coração Gaúcho, da Escola João Alfredo Corrêa Pinto.

19h: Show-baile com Os Mirins.

Sábado, 14 de setembro

14h30: Intervenções com o público, com Os Tapejaras.

15h30: Show-baile com atração local.

20h: Apresentação de danças com Os Tapejaras.

Domingo, 15 de setembro

14h30: Intervenções com o público, com Os Tapejaras.

15h30: Show-baile com atração local.

17h: Show-baile com Walther Morais.

20h: Apresentação de danças com Os Tapejaras.

Segunda-feira, 16 de setembro

8h30 às 11h30: Torneio de Vaca-Parada no entorno do Multipalco.

13h30: Apresentação dos DTGs das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

18h30: Apresentação do DTG Pequenos Fandangueiros da EMEI Eva Alzira Bianchi.

19h: Show-baile com Grupo Querência.

Terça-feira, 17 de setembro

8h30 às 11h30: Torneio de Vaca-Parada no entorno do Multipalco.

13h30: Apresentação dos DTGs das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

19h: Apresentação do DTG Fogo de Chão, da Escola Santa Terezinha, seguida de show-baile com atração local.

Quarta-feira, 18 de setembro

8h30: Exibição do filme “Não Aperta, Aparício”, em homenagem a José Mendes, no evento “Mocinho do Cinema Gaúcho – José Mendes: 50 anos de Saudade.”

13h30: Apresentação de DTGs das escolas de Canela.

18h30: Apresentação do DTG Novo Horizonte, da Apae Canela/Escola Rodolfo Schlieper.

19h: Show artístico da Churrascaria Garfo & Bombacha.

Quinta-feira, 19 de setembro

8h30: Exibição do filme “Não Aperta, Aparício”, em homenagem a José Mendes, no evento “Mocinho do Cinema Gaúcho – José Mendes: 50 anos de Saudade.”

14h: Bailinho da Apae, seguido de show-baile com atração local.

19h: Show-baile com atração local.

Sexta-feira, 20 de setembro

16h30: Show-baile com João Luiz Corrêa.

19h: Apresentação de invernadas com o CTG Querência.

20h: Apresentação de danças com Os Tapejaras e entrega da premiação do Torneio de Vaca-Parada.

Ao longo de toda a semana, o público é convidado a levar sua cuia, bomba e garrafa térmica, já que a erva-mate e a água quente estarão à disposição no local. A organização ressalta que a programação pode sofrer alterações.