Andrei Mendes vai às comunidades desatendidas pelo poder público

Acompanhado de apoiadores e candidatos a vereador e vereadora, Andrei Mendes, candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança (PT/PcdoB/PV), recebeu neste domingo a deputada estadual Bruninha Rodrigues (PCdoB) para uma caminhada a Vila Dante e ao bairro São José.

Na Assembleia Legislativa, a deputada se destaca por sua atuação em defesa das mulheres, das populações negras e excluídas. Bruna também faz parte da subcomissão de Moradia do parlamento estadual, que trata dos problemas das pessoas que vivem em áreas degradadas e desatendidas pelos governos.

Inúmeras ocupações informais e placas com promessas de regularização não cumpridas pela prefeitura compõem o cenário dessas localidades, onde boa parte das moradias não contam com saneamento básico ou qualquer tipo de esgotamento dos dejetos, muitas sequer tem acesso a serviços de água e luz.

“Conheci em Canela uma realidade que a cidade finge invisibilizar, mas que precisa urgente de atenção do poder público”, afirma a deputada. Andrei lembra que a regularização é só o primeiro passo para “efetivar o direito das pessoas à dignidade”, e salienta que as demandas vão além.

“As pessoas precisam de mais linhas de ônibus, especialmente horários noturnos quando voltam do trabalho; mães trabalhadoras sofrem com a falta de vagas em creches; enfim, são comunidades desassistidas pela prefeitura”, ressalta.

Santa Marta

No sábado, apesar do mau tempo, foi a vez do Santa Marta receber a comitiva de Andrei, apoiadores e candidatos da Federação Brasil da Esperança, onde praticamente os mesmos problemas se repetem, com pouca ou nenhuma atenção por parte do poder público.

Áreas não regularizadas apesar das promessas, situação de esgotos a céu aberto, falta de água e luz, carência de vagas em creches, linhas de ônibus insuficientes especialmente no período noturno. “Canela não pode e não merece conviver com este tipo de situação, falta vontade política para resolver esses problemas”, afirma Andrei.

Texto e fotos: divulgação Federação Brasil da Esperança