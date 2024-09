MDB realiza jantar e reúne centenas de pessoas, demonstrando a força de Marcelo Savi e Luciano Melo

O MDB de Canela realizou um jantar de confraternização na noite de 6 de setembro, reunindo centenas de apoiadores e lideranças políticas, em um evento que ressaltou a força e união em torno das candidaturas de Marcelo Savi e Luciano Melo para a Prefeitura de Canela. O encontro foi marcado por discursos de incentivo e a reafirmação do compromisso com o desenvolvimento contínuo da cidade, dentro da coligação “Canela Não Vai Parar”.

A noite contou com a participação de candidatos a vereador do MDB e do PSD, além de presenças de peso no cenário político estadual. Entre os presentes, destacaram-se o prefeito Constantino Orsolin, os deputados, federal Alceu Moreira, estaduais Edivilson Brum, Carlos Búrigo e Juvir Costella, este último também Secretário Estadual de Logística e Transportes. O ex-governador José Ivo Sartori também marcou presença, reforçando o apoio à chapa majoritária.

Durante o evento, Marcelo Savi destacou em seu discurso a importância de manter a união para consolidar as conquistas da atual gestão e seguir avançando com projetos voltados à infraestrutura, saúde e educação. “Este evento reflete o desejo de continuidade e progresso. Estamos prontos para seguir adiante, ouvindo as demandas da comunidade e trabalhando para atender cada uma delas”, afirmou.

O jantar não só simbolizou a força da candidatura de Marcelo e Luciano, mas também reforçou a proximidade entre as lideranças do partido e a população local, confirmando o compromisso de seguir transformando Canela em uma cidade cada vez mais próspera.

Texto: MDB Canela/divulgação