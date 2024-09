Festival de Gramado gerou mais de R$450 milhões em mídia espontânea na imprensa nacional

O resultado coloca o Festival como o evento de Gramado com maior retorno na mídia. A edição de 2024 apresentou aumento de 21% sobre os espaços conquistados no ano anterior.

Mesmo com as adversidades enfrentadas para a sua realização, o 52º Festival de Cinema de Gramado mostra, mais uma vez, sua magnitude ao anunciar o resultado gerado em mídia espontânea (espaços de divulgação na imprensa onde o evento aparece sem caráter publicitário). O Festival segue despontando como o evento do município que mais gera retorno, e neste ano alcançou a marca de R$ 474.184.016,89, maior valor registrado desde 2012, e representa um aumento de 21% em relação ao registrado na edição de 2023.

Durante o evento, que ocorreu de 9 a 17 de agosto, foram registradas, de acordo com a SINOPRESS, empresa paulista especializada no monitoramento e na análise de clipagens, 4.247 matérias, englobando veículos de televisão, rádio, impressos e portais. Ainda segundo os dados, mais de meio bilhão de pessoas foram impactadas pela mídia on-line. Nas matérias publicadas por portais, a audiência estimada foi de 235 milhões de leitores.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, celebra o resultado alcançado. “Foi uma edição de resiliência. São 52 edições ininterruptas, consolidando a reputação do evento como um dos principais e mais respeitados Festivais de Cinema do Brasil, e ter como resultado o valor de quase meio milhão de reais em mídia espontânea comprova que todo o esforço da equipe que fez ele acontecer valeu muito a pena”, afirma.

“Os números reforçam o acerto da estratégia de comunicação ampla e segmentada, além de confirmar a relevância cultural e turística do festival”, pontua Vera Carneiro, sócia-diretora da Pauta Conexão e Conteúdo, responsável pela coordenação de comunicação do evento desde a 40ª edição. Em 2024, foram credenciados mais de 350 veículos de comunicação de todas as regiões do Brasil.

O 53º Festival de Cinema de Gramado será entre os dias 14 e 23 de agosto de 2025.