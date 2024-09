Patram realiza atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim em Nova Petrópolis

Na segunda-feira, 9 de setembro de 2024, o soldado De Aquino, instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, conduziu a sétima aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim no município de Nova Petrópolis. A atividade foi direcionada para estudantes do 4° ano de duas instituições de ensino locais.

Com o tema “Lixo”, a aula foi ministrada para duas turmas do Colégio Estadual Padre Werner, totalizando 36 alunos, e para duas turmas da Escola Municipal Augusto Guilherme Gaedicke, com 34 alunos. Durante a aula, os estudantes aprenderam sobre a definição de lixo, como os resíduos são gerados, os diferentes tipos de lixo, além da importância da coleta seletiva e da triagem de resíduos.